خالد بن حميد القاسمي يشيد بدعم حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين

الشارقة في الأول من نوفمبر/ وام/ أشاد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة والرياضيين، رافعا أسمى آيات الشكر والامتنان على المكرمة التي أمر بها سموه اليوم بتوفير 45 حافلة وسيارة اسعاف ومصعد للمعاقين يستفيد منها 11 ناديًا رياضيا ومتخصصًا بالإمارة .

وأضاف:" هذا ما تعودنا عليه من صاحب السمو حاكم الشارقة حيث يلبي برؤيته الاستراتيجية البعيدة كل ما يحتاجه أبناء الإمارة من منشآت رياضية وبنى تحتية ومرافق على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن المكرمة ستحفز الجميع لمضاعفة الجهد والعطاء لتشريف الإمارة محليًا ودوليًا وترجمة توجيهات سموه نحو مشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي تلعب فيه الرياضة بأنشطتها وفعالياتها دورا كبيرًا" .