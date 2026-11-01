الخدمات الإنسانية وغرفة الشارقة تعززان الشراكة المجتمعية

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام /بحثت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خلال لقائها أمس وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرص التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجال المسؤولية المجتمعية والتعريف ببرامج المدينة وخدماتها.

و أطلعت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير عام المدينة وفد غرفة تجارة الشارقة على منتجات "تكوين" وإبداعات منتسبي مركز الفن للجميع "فلج" فضلا عن القيام بجولة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات ومركز الشارقة للتوحد للاطلاع على الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المبذولة لدعم قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وأكد سعادة عبد الله العويس أن تعزيز الشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يأتي انطلاقاً من إيمان غرفة الشارقة بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم التنمية المستدامة وتكامل جهود مؤسسات القطاعين الاقتصادي والمجتمعي في تطوير مبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً في حياة الأفراد والمجتمع مشيراً إلى أن المدينة تمثل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات والبرامج المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وأضاف أن الزيارة تمثل فرصة للاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدمها المدينة والتعرف إلى إبداعات منتسبيها ومشاريعها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك بما يتيح توسيع نطاق الشراكات التي تجمع بين الأهداف التنموية والإنسانية والاقتصادية مؤكداً حرص غرفة الشارقة على مواصلة التعاون مع المدينة والبناء على الشراكة القائمة بين الجانبين لتطوير مبادرات مستدامة تعزز جودة الحياة وتدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.

من جانبها أكدت سعادة منى عبد الكريم اليافعي أن العلاقة التي تجمع الخدمات الإنسانية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي الوثيق القائم على رؤية مشتركة للمسؤولية المجتمعية والإيمان بأهمية تكامل أدوار المؤسسات في دعم التنمية الإنسانية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.

وقالت : نعتز بالعلاقة الراسخة التي تجمع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهي علاقة امتدت عبر سنوات من التعاون المثمر والمبادرات المشتركة وشكّلت ترجمة عملية لحرص الجانبين على خدمة المجتمع وتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات التي أسهمت في دعم برامج المدينة وأنشطتها وتعزيز فرص التأهيل والتمكين وتوسيع مجالات المشاركة المجتمعية بما يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية الشراكة في تحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام.

وأضافت :ننظر إلى هذه الزيارة بوصفها فرصة متجددة لتعميق هذه العلاقة والبناء على ما تحقق خلالها من تعاون واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك تستثمر ما تمتلكه المؤسستان من خبرات وإمكانات وعلاقات مجتمعية ونؤمن بأن الشراكات الفاعلة لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك إلى تطوير مبادرات نوعية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً أوسع للتعلم والتأهيل والإبداع والإنتاج، وتعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتابعت : تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات التطوعية والتعريف بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنتجاتهم وإبداعاتهم فضلاً عن تعزيز الفرص التي تدعم انتقالهم من التأهيل إلى المشاركة الاقتصادية والاجتماعية وفق قدراتهم واهتماماتهم.

ضم وفد غرفة تجارة و صناعة الشارقة سعادة محمد أحمد أمين العوضي المدير العام، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .





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