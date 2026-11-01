"الشارقة للسيارات القديمة" يشارك في معرض بلندن

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام /يشارك نادي الشارقة للسيارات القديمة في معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 5 من نوفمبر الجاري ضمن جناح إمارة الشارقة الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي وبحث فرص بناء شراكات تسهم في إدراج المتحف ضمن البرامج السياحية والرحلات المنظمة.

ويستعرض النادي خلال مشاركته سيارة "مرسيدس-بنز 280SL" طراز عام 1971 التي تجسد جانباً من تطور صناعة السيارات وتصاميمها الهندسية وتبرز القيمة التاريخية والجمالية للسيارات القديمة بوصفها جزءاً من التراث الميكانيكي الذي يحرص النادي على صونه والتعريف به للأجيال القادمة.

وأوضح سعود علي المطروشي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة أن الحضور في معرض سوق السفر العالمي يشكل فرصة للتواصل المباشر مع الشركات السياحية ومنظمي الرحلات والجهات المعنية بالسياحة الدولية والتعريف بما يقدمه المتحف من تجربة ثقافية وسياحية متخصصة.

وأضاف أن النادي يسعى من خلال هذه المشاركة إلى توسيع نطاق التعريف بمقتنيات المتحف وما توثقه من مراحل تطور صناعة السيارات بما يثري تنوع التجارب المقدمة لزوار الإمارة ويفتح المجال أمام التعاون مع الشركاء لتطوير برامج وزيارات منظمة تتيح للوفود التعرف إلى تاريخ السيارات القديمة وما تحمله من قيمة حضارية وتراثية.

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