خيرية الشارقة تسير طائرة مساعدات تحمل 140 طناً إلى غزة ضمن حملة شتاء دافئ

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / تواصل جمعية الشارقة الخيرية تسيير مساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن حملة "شتاء دافئ إلى غزة" بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية ومساندتها في مواجهة برد الشتاء، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واطلع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية اليوم، في قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، على المساعدات الإغاثية التي أعدتها الجمعية تمهيداً لتسيير طائرة شحن تحمل نحو 140 طناً من المساعدات المتنوعة تشمل الملابس الشتوية للأطفال والنساء والرجال والمواد الغذائية وذلك ضمن حملة شتاء دافئ إلى غزة.

وأعرب الشيخ صقر بن محمد القاسمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام" عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأشقاء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات سموه بتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لتلبية احتياجات الأهالي والتخفيف من معاناتهم.

وأوضح أن مبادرة كسوة الشتاء تمثل إحدى المبادرات الإنسانية التي تشارك فيها الجمعية منذ انطلاق عملية الفارس الشهم 3 عام 2023، مؤكداً استمرار الجمعية في أداء دورها الإنساني وتوفير المساعدات الضرورية وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن.

من جانبه، أكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية الفارس الشهم 3 استمرار تسيير شحنات المساعدات الإنسانية من مطار الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ضمن مبادرة "كسوة الشتاء"التي تستهدف الوصول إلى مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة وتوفير الملابس والأغطية التي تقيهم برد الشتاء.

وأشار إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة تجاوز 136 ألف طن شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع بتكلفة تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، بما يعكس استمرار الجهود الإنسانية الإماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

بدوره قال سعادة عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن مشاركة الجمعية في حملة "شتاء دافئ" تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وحرصها على مساندة الأشقاء في غزة، موضحاً أن الجمعية تسهم بنحو 50 ألف قطعة من الملابس الشتوية لمختلف الفئات العمرية، ومستلزمات التدفئة المتنوعة وأغطية شتوية بمساهمة المحسنين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي تحرص دولة الإمارات على ترسيخها، وتعزز جهود توفير مستلزمات الشتاء للأسر المتضررة والتخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.