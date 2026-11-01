5 ميداليات ملونة لـ"فريق الحمرية للقوس والسهم" بالجولة الأولى من دوري الإمارات

الشارقة في الأول من نوفمبر /وام/ أحرز فريق الحمرية للقوس والسهم، 5 ميداليات ملونة "ذهبية، وفضية، و3 برونزيات"، في الجولة الأولى من دوري الإمارات التي احتضنها نادي شرطة الشارقة أمس واليوم.

جاءت الذهبية عن طريق أندرا سوامي، ضمن فئة القوس المحدب - رجال، بينما كانت الفضية من نصيب الثلاثي سعود ناصر، وخالد محمد، وحمدان عبد الله، في فئة القوس المحدب فرق - رجال تحت 18 سنة.

أما البرونزيات الثلاث فجاءت ضمن فئات "القوس المحدب - رجال تحت 21 سنة" عن طريق عبد الله الطنيجي، و"القوس المحدب فرق - رجال" بواسطة أندرا سوامي، وعبد الله الطنيجي، وعبد الله علي، ثم "القوس المركب - رجال تحت 18 سنة" التي أحرزها الثلاثي مايد محمد، وإبراهيم الشامسي، وعبد الله الضروس.

وأثنى سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين على البداية الإيجابية لفريق القوس والسهم في أولى بطولات الموسم الجديد.