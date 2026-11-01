"فريق أبوظبي للرجال" يحرز فضية "لاند أوف سمايل" الدولية لهوكي الجليد بتايلاند

بانكوك في الأول من نوفمبر/ وام/ أحرز فريق أبوظبي للرجال فضية بطولة "لاند أوف سمايل" الدولية لهوكي الجليد، التي اختتمت منافساتها مساء أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد خسارته أمام فريق "باتافيا" بنتيجة 0–8 في المباراة النهائية.

قدم الفريق مستويات مميزة في البطولة، وبلغ المباراة النهائية عقب فوزه على فريق «دارك هورسز» بنتيجة 4–1 في الدور نصف النهائي بعدما افتتح مشواره بالفوز على فريق "بوسايدون" بنتيجة 4–3، ثم تخطى فريق "كانستار رينجرز" بنتيجة 6–0.

وأكد نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن ذهبية فريق أبوظبي للسيدات وفضية فريق الرجال تجسدان القدرة على المنافسة في البطولات الدولية، في إطار جهوده لتطوير مستوى اللاعبين، وتعزيز مشاركاتهم الخارجية، لدعم مسيرة رياضة هوكي الجليد على المستوى المحلي.