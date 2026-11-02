كوريا تعتزم مضاعفة استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 16 مليار دولار

سيؤول في 2 نوفمبر /وام/ أعلن رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ اليوم في خطاب الميزانية السنوي أمام البرلمان، أن بلاده ستضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحلول عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 16 مليار دولار.

وقال الرئيس لي سنقوم باستثمارات جريئة في الذكاء الاصطناعي ومحركات النمو المستقبلية، من أجل تعزيز إمكانات النمو في اقتصادنا، وهو ما يمثل ركيزة قوته الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة ستستثمر 4.7 تريليونات وون لدعم مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة بهدف تحقيق أداء يتصدر المستويات العالمية لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بكوريا، والذي يُعدّ أصلا استراتيجيا وطنيا.