مجموعة تريندز تطلق 19 إصداراً بحثياً في "معرض الشارقة للكتاب"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ تشارك مجموعة تريندز للعام السابع على التوالي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتبارها الشريك المعرفي للنسخة الـ45 من المعرض التي تحمل شعار "من صنع الحكايات"، وتنطلق في الرابع من نوفمبر المقبل وتتواصل حتى 15 من الشهر نفسه، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة، إلى جانب تنظيم نحو 1500 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية.

وتنظم مجموعة تريندز فعاليات تجمع بين المعرفة والبحث العلمي، والإبداع والابتكار، والحوارات الفكرية واللقاءات النقاشية، إلى جانب إطلاق 19 إصداراً بحثياً جديداً، تتنوع بين الكتب والدراسات الأصيلة والمترجمة، والتي ستضاف إلى رصيد "تريندز" من الإصدارات التي يتجاوز عددها الـ550 كتاباً ودراسةً.

وتنظم المجموعة سلسلة من الفعاليات المعرفية المبتكرة، والجلسات الحوارية والندوات الثقافية الملهمة، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين والخبراء، إضافة إلى توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والشراكة الإستراتيجية، ويضم جناح "تريندز" خمسة أركان تفاعلية تستعرض النتاج المتنوع لشركات "تريندز" الخمس.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، إن مشاركة المجموعة، بشركاتها الخمس، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، باعتبارها الشريك المعرفي لدورة عام 2026، تجسد رؤيتها الراسخة، أن معارض الكتاب ليست منصات لعرض الإصدارات وتعريف الزوار على النتاج البحثي والعلمي فحسب، بل منصات تفاعلية للحوار ومختبرات حيّة لصناعة الأفكار وبناء الجسور بين البحث العلمي والوعي المجتمعي، ومساحات رحبة للحوار الحضاري بين الثقافات والشعوب.

وأوضح أن الشراكة المعرفية مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحد أهم معارض الكتاب إقليمياً ودولياً، تنطلق من إيمان مشترك بأن الكتاب منصة للتغيير، وأن المعرض فضاء لالتقاء الباحث بالقارئ، والفكرة بالتطبيق.

وأضاف أن المشاركة في المعرض للعام السابع على التوالي تسهم في تعزيز أواصر التواصل الفكري والعلمي والأكاديمي مع مجتمع الثقافة والمعرفة والوصول بالفكر البحثي إلى آفاق عالمية جديدة، وذلك بهدف إثراء الحوار المعرفي وتبادل وجهات النظر والأفكار مع الخبراء والكتاب والمبدعين من مختلف الخلفيات الثقافية والفكرية حول العالم.

من جانبه أوضح محمد السالمي، المدير العام لـ"تريندز للبحوث والاستشارات"، أن مجموعة تريندز تواصل تعزيز حضورها البحثي الاستثنائي من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كشريك معرفي، حيث تقدم مجموعة من الإصدارات التي يتجاوز عددها 550 عنواناً، إضافة إلى إطلاق سبعة إصدارات مترجمة تجمع بين دقة الطرح الأكاديمي والاستشراف الإستراتيجي، صاغها متخصصون وخبراء وباحثون وباحثات إماراتيون شباب.

من جهتها، أشارت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة تريندز، إلى أن جناح المجموعة سيكون حافلاً بالإصدارات البحثية النوعية والأركان المعرفية التفاعلية المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي والفعاليات الفكرية اليومية، والتي تستضيف نخبة من الباحثين والمفكرين وصنّاع القرار لمناقشة واقع الثقافة والإبداع في ظل تطور الخوارزميات والتقنيات الرقمية، مؤكدة أن اختيار "تريندز"، للمرة الثانية، شريكاً معرفياً للمعرض يمثل شهادة ثقة في نهجه البحثي والعلمي.