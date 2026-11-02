"زايد لأصحاب الهمم" و"ICCA أبوظبي" تحتفيان بتخريج 7 من العاملين في "مخبز النحلة"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ احتفت هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لفنون الطهي "ICCA" في أبوظبي، بتخريج سبعة من أصحاب الهمم العاملين في "مخبز النحلة" التابع للهيئة، بعد استكمالهم برنامجاً تدريبياً متخصصاً في أساسيات الخبز وصناعة المعجنات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير كفاءاتهم المهنية والارتقاء بمهاراتهم الإنتاجية.

وتضمّن البرنامج مجموعة من التدريبات والتطبيقات العملية التي ركزت على أساسيات إعداد المخبوزات والمعجنات، وإكساب المشاركين مهارات وتقنيات مهنية تسهم في صقل خبراتهم وتطوير أدائهم في بيئة العمل، وفق الممارسات المهنية المتبعة في هذا المجال.

وتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف وتدريب الشيف أنكتراجاك من أكاديمية "ICCA" - أبوظبي، والشيف جاسم العلي من هيئة زايد لأصحاب الهمم، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تعزيز معارفهم الفنية وتطوير مهاراتهم التطبيقية، بما يدعم كفاءتهم في أداء مهامهم المهنية.

ويأتي البرنامج ضمن منظومة التدريب والتأهيل والتشغيل التي تنفذها الهيئة في إطار مشروع "مخبز النحلة"، إحدى مبادراتها الإنتاجية الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال توفير فرص عمل فعلية، وتنمية قدراتهم المهنية في بيئة إنتاجية تتيح لهم توظيف مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، بما يعزز استقلاليتهم المهنية ويدعم تطورهم الوظيفي.

وتجسد هذه الشراكة مع أكاديمية "ICCA" - أبوظبي، أهمية التعاون مع المؤسسات المتخصصة في توفير برامج تدريبية نوعية تدعم التطوير المهني المستمر لأصحاب الهمم، وتسهم في الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية، وتعزيز فرص تطورهم المهني.

وتعدّ الأكاديمية الدولية لفنون الطهي "ICCA" في دبي وأبوظبي مدرسة رائدة في التعليم والتدريب التقني والمهني "TVET" في مجال فنون الطهي.

وتقدّم الأكاديمية تعليماً حائزاً على جوائز للطهاة الطموحين والحرفيين ورواد الأعمال في قطاع الأغذية من مختلف أنحاء العالم.

وقد تأسّست الأكاديمية عام 2005، ونشأت في الدولة لتخدم العالم، وقد صُنِّفت ضمن "أفضل 10 معاهد طهي في العالم"، وحصل على "شهادة الاعتراف بجودة تعليم الطهي" من الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة "Worldchefs"، وهي هيئة عالمية مرجعية في معايير الأغذية.

وتقدّم الأكاديمية مجموعة متنوعة من البرامج، تشمل البرامج الاحترافية، وبرامج الهواة، والدورات الحرفية لتطوير الحرفيين، وبرامج التطوير المهني في مجال الطهي.

ويعمل خريجو الأكاديمية في جميع مجالات عالم الطعام، فمنهم الطهاة الناجحون، وأصحاب المطاعم، ومديرو الضيافة، ورواد الأعمال، ومنسّقو الأطباق "Food Stylists "، والكتّاب المتخصصون في الطعام، وغيرهم الكثير.