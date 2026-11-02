آمنة الضحاك تؤكد أهمية البنية التحتية الاستراتيجية لتخزين الحبوب في تعزيز الأمن الغذائي

الفجيرة في 2 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدور المحوري للبنية التحتية الاستراتيجية لتخزين الحبوب في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وضمان استدامة سلاسل الإمداد ومرونتها أمام المتغيرات الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها إلى صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث اطلعت على المنشآت التشغيلية وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب، ومقومات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة، وإجراءات تعزيز المرونة التشغيلية، بما يدعم جاهزية الدولة واستدامة الإمدادات الغذائية.

وتُعد منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تمتلك بنية تحتية متخصصة تتيح التعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.

كما يسهم موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز في تسهيل الوصول إلى طرق التجارة العالمية وتعزيز انسيابية حركة السلع الزراعية في الدولة والمنطقة.

واستمعت معالي الضحاك، خلال الجولة، إلى شرح من مسؤولي شركة الظاهرة حول الأداء التشغيلي لصوامع الحبوب، ومرونة عملياتها خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودورها في دعم حركة الخدمات اللوجستية والتجارية، وضمان استمرارية تدفق السلع الزراعية.

واطلعت على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية المطبقة في منشآت الشركة، بما في ذلك شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء «ISO 22000»، وتقنيات الرقابة المتقدمة، والاستثمارات المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مرونة عمليات التخزين والإمداد.

تواصل منشآت الشركة عملياتها منذ بدء تشغيلها عام 2015، مع الحفاظ على طاقتها التشغيلية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق.