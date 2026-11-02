براون يتوج بطلاً لموسم"هوتيل بلانر" ونولان يحجز مقعده في "دي بي ورلد"

دبي في 2 نوفمبر/ وام/ تُوج الدنماركي هاميش براون بلقب بطل موسم جولة "هوتيل بلانر" للجولف، عقب ختام منافسات الموسم الذي شهد إقامة 28 بطولة في 19 دولة، من بينها بطولة "تحدي أبوظبي" التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بتنظيم ودعم اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الرياضي.

وحسم براون صدارة الترتيب العام للموسم برصيد 1702 نقطة، بعد تتويجه بلقب بطولة هانغتشو الصين المفتوحة، إلى جانب إحرازه أربعة مراكز وصافة، وذلك خلال مشاركته في 21 بطولة.

وجاء الإنجليزي جولين سالي في المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 1622 نقطة، بعدما توج بلقب البطولة الختامية التي أقيمت في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وبموجب الترتيب النهائي، ضمن أصحاب المراكز الـ15 الأولى التأهل بعضوية كاملة للمشاركة في منافسات جولة "دي بي ورلد" خلال الموسم المقبل، ضمن تصنيف "السباق إلى دبي".

وشهدت قائمة المتأهلين الأيرلندي ليام نولان، بطل "تحدي أبوظبي" هذا الموسم، والذي أنهى الموسم في المركز التاسع برصيد 870 نقطة، إلى جانب الهولندي لارس فان دير فيت، والسويدي كريستوفر بلومستراند، والجنوب أفريقي إم جيه دافو، والإسباني بابلو إيرينيو، والفنلندي تابيو بولكانين، والسويدي آدم ويليان، والإنجليزي جون جوغ، والدنماركي سيباستيان فريدريكسن، والإنجليزي ويل إينفير، والأسكتلندي مارك وارن، والإنجليزي أندرو ويلسون، والفرنسي ماكسين جيبودو.

وأصبح براون خامس لاعب دنماركي يتوج بلقب ترتيب "الطريق إلى مايوركا" في تاريخ الجولة، بعد راسموس نيرغارد بيترسن (2024)، وماركوس هيليغكيلد (2021)، ويواكيم بي هانسن (2018)، وتوماس بيورن (1995).