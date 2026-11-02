"أبوظبي للجودة والمطابقة" أول جهة حكومية في الإمارة تحصل على علامة Kitemark للابتكار

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام/ حصل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على شهادة "ISO 56001" لنظام إدارة الابتكار وعلامة "Kitemark" للابتكار من المعهد البريطاني للمواصفات (BSI)، ليصبح أول جهة حكومية في إمارة أبوظبي تحصل على العلامة.

وجاء الإعلان عن الإنجاز خلال حفل تسليم الشهادة، بحضور سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة للمجلس، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وممثلي المعهد البريطاني للمواصفات، وفريق العمل المشارك في تطوير وتطبيق نظام إدارة الابتكار وفق المعايير الدولية.

وقال سعادة المهندس عبدالله اليزيدي، إن الحصول على الشهادة والعلامة يعكس التزام المجلس بتطوير منظومة متكاملة لإدارة الابتكار المؤسسي، وتحويل الأفكار إلى حلول ومبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة ونتائج قابلة للقياس، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الأثر.

وأضاف أن المجلس يعمل على ترسيخ الابتكار ضمن ثقافة العمل المؤسسي، وتطوير الخدمات والمبادرات بما يواكب المتغيرات ويستبق التحديات، ويدعم مستهدفات حكومة أبوظبي في التميز والريادة وجودة الحياة، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين فرق العمل وتبني الممارسات العالمية في إدارة الابتكار.

من جانبه، قال حمد النيادي، رئيس فريق الشباب في المجلس، إن الإنجاز يعزز تطبيق الممارسات العالمية في إدارة الابتكار، ويدعم مشاركة الشباب في نشر ثقافة التطوير والإبداع، والمساهمة في توفير بيئة عمل محفزة على توليد الأفكار وتحويلها إلى مبادرات تخدم أهداف المجلس وتوجهاته المستقبلية.

ويأتي نيل الشهادة والعلامة في إطار جهود المجلس لتطوير ممارساته المؤسسية وفق أطر ومعايير دولية معتمدة، وتعزيز جاهزيته للمشاركة في الدورة المقبلة من جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، خاصة في محور الابتكار، فضلاً عن تطوير حلول وممارسات تواكب الأولويات المستقبلية، وتعزز قدرته على استشراف الفرص وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مستدامة الأثر، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة.