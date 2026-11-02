اقتصادية عجمان تطلق 7 مبادرات نوعية ضمن شهر الابتكار 2026

عجمان في 2 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن انطلاق فعاليات شهر الابتكار 2026، من خلال برنامج متكامل يضم سبع مبادرات نوعية تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي والمجتمعي، وتطوير منظومة الخدمات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحفيز تبني الحلول الإبداعية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.

وأكد سليمان الظاهري، رئيس فريق الابتكار بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن فعاليات شهر الابتكار لهذا العام تركز على تعزيز مشاركة الموظفين والمتعاملين والشركاء في تقديم أفكار وحلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى حرص الدائرة على تنويع المبادرات والأنشطة لتشمل الهاكاثون والمختبرات التشاركية والتحديات الابتكارية، بما يتيح فرصاً أوسع لتبادل الأفكار والخبرات وتحفيز الإبداع وتحويل المقترحات المبتكرة إلى حلول عملية تسهم في تطوير خدمات الدائرة وتعزيز ثقافة الابتكار.

واستهلت الدائرة فعالياتها بإطلاق "تحدي الابتكار الاقتصادي"، والذي يُعقد خلال الفترة من الأول إلى 20 نوفمبر الجاري عبر موقعها الإلكتروني، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين وأفراد المجتمع لتقديم أفكار ومقترحات مبتكرة في مجالات التراخيص التجارية، وحماية المستهلك والعلامات التجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن تُقيّم المشاركات وفق معايير تشمل حداثة الفكرة وقابليتها للتطبيق، ومدى مساهمتها في رفع رضا المتعاملين وتحقيق أهداف الدائرة.

وتنظم الدائرة في الخامس من نوفمبر، "رحلة الابتكار" إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومركز البحوث والابتكار، بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة منها في تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات.

كما تنظم الدائرة "زاوية الابتكار" خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري في مقرها، لتوفير مساحة تفاعلية للموظفين تتضمن تجارب وأدوات ابتكارية بهدف تحفيز التفكير الإبداعي وتعزيز مشاركة الموظفين في تطوير بيئة العمل.

وفي 16 نوفمبر، تنظم الدائرة "هاكاثون عجمان للأعمال" في فندق عجمان سراي بالشراكة مع هيئة المناطق الحرة، بهدف تطوير نماذج مبتكرة للتنبؤ الاقتصادي ومعادلات إحصائية لتقدير المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وحركة الأعمال، بمشاركة تخصصات متنوعة تشمل الاقتصاد والإحصاء وتحليل الأعمال وتقنية المعلومات وصولاً إلى حلول رقمية قابلة للتكامل مع الأنظمة المستخدمة.

وفي إطار تعزيز الابتكار المؤسسي، تنظم الدائرة يومي 16 و20 نوفمبر مسابقات وحملات عصف ذهني عبر مختبر الابتكار الافتراضي ونظام "فكرة"، لتحفيز الموظفين على تقديم مقترحات وحلول إبداعية تسهم في معالجة تحديات العمل ورفع كفاءة العمليات والخدمات.

وتشارك الدائرة في معرض شهر الابتكار، الذي ينظمه برنامج عجمان للتميز الحكومي يومي 17 و18 نوفمبر في حديقة العلم إلى جانب الجهات الحكومية في الإمارة، لاستعراض أحدث المشاريع والمبادرات الابتكارية والمشاركة في الورش والأنشطة التفاعلية التي تعزز تبادل المعرفة والخبرات ونشر ثقافة الابتكار.

وتختتم الدائرة برنامج فعالياتها بتنظيم "مختبر الابتكار التشاركي" يوم 19 نوفمبر في فندق عجمان سراي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمصارف والجامعات وحاضنات ومراكز الأعمال، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في الإمارة من خلال مناقشة خدمات الترخيص وبرامج التمويل والخدمات التسويقية وتمكين التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة، وتوظيف منهجيات التفكير التصميمي والعصف الذهني لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الأعمال.

وتجسد هذه المبادرات التزام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بمواصلة تطوير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، وتبني حلول اقتصادية مستقبلية تسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين رواد الأعمال ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.