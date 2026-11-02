سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي و"أدفانس للتعليم العالي"

الشارقة في 2 نوفمبر/وام/ شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم (الاثنين) توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ومؤسسة "أدفانس للتعليم العالي" "Advance HE" البريطانية، وذلك في مقر المجلس بالمدينة الجامعية.

وقّع المذكرة كل من الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وأليستر جارفيس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أدفانس للتعليم العالي" "Advance HE".

تهدف المذكرة إلى دعم التطوير المستمر لقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة، وذلك بتشجيع مؤسسات التعليم العالي في الشارقة على الاستفادة من الخبرات والموارد وأفضل الممارسات العالمية لدى مؤسسة "أدفانس للتعليم العالي"، من خلال التعاون في مجالات التطوير المهني وبرامج القيادة، والارتقاء بالتدريس، وبناء قدرات الكوادر الأكاديمية، وتنظيم ورش العمل والندوات، وتبادل الخبرات.

وتيّسر المذكرة لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة تبنّي إطار المعايير المهنية (PSF)، وهو مرجع دولي لجودة التدريس الجامعي تُمنح على أساسه الزمالات المهنية بمستوياتها الأربعة من مؤسسة "أدفانس للتعليم العالي"، إلى جانب تشجيع مؤسسات التعليم العالي بإمارة الشارقة على استكشاف العضوية المؤسسية لدى "أدفانس للتعليم العالي"، بما يتيح للمؤسسات الانضمام إلى الشبكات الأكاديمية الدولية والاستفادة من المقارنات المعيارية العالمية.