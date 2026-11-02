"أبوظبي للأوراق المالية" يرحّب بإدراج صندوقي استثمار من كوريا الجنوبية

أبوظبي في 2 نوفمبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول "Hanwha Asset Management"، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء.

والصندوقان " صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس"KDEF" وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس"KMCA"، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا "NYSE Arca" الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توقيت مناسب، في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي "KMCA" و"KDEF" في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية.

وتوجه بالشكر إلى شركة "هانوا" لإدارة الأصول لاختيارها سوق أبوظبي للأوراق المالية شريكاً للإدراج، وعبر عن التطلع إلى مواصلة تعزيز الروابط الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون.

بدوره، قال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً.

ويتتبع صندوق "المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس" أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها "هانوا إيروسبيس" و"إل آي جي نيكس ون".

أما صندوق "المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس"، فيتتبع أداء مؤشر "أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري"، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا "سامسونج للإلكترونيات" و"إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا.

وباعتباره وجهة إقليمية رائدة للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة والمتخصصة في قطاعات محددة، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توفير أدوات استثمارية مبتكرة ومتنوعة، تتيح للمستثمرين الوصول إلى القطاعات الحيوية والأسواق العالمية الواعدة.

وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.