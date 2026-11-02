مجلس سيدات أعمال أبوظبي يستعرض إنجازاته ومبادراته خلال شهر المرأة الإماراتية

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / استعرض مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أبرز إنجازاته ومبادراته التي نفذها احتفاءً بشهر المرأة الإماراتية 2026، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر الماضيين، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، في إطار جهوده المتواصلة لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي، وتوسيع فرص النمو والتواصل وتبادل الخبرات على مستوى إمارة أبوظبي.

وجاء البرنامج انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى تحويل الاحتفاء بإنجازات المرأة إلى فرص عملية ومبادرات مؤثرة، تسهم في ترسيخ دورها في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وإبراز إسهاماتها في ريادة الأعمال والابتكار والقيادة.

شملت المبادرات مجموعة متكاملة من الفعاليات واللقاءات المهنية وورش العمل والمعارض والبرامج التفاعلية، التي استهدفت تسليط الضوء على قصص نجاح رائدات الأعمال الإماراتيات، وتوفير منصات لعرض منتجاتهن وخدماتهن، وبناء علاقات تجارية جديدة، وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الاستراتيجيين.

وفي هذا السياق، نظم المجلس فعالية "تحت ظلالها" بالتعاون مع قصر الحصن ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وعدد من الشركاء، يومي 28 و29 أغسطس، بحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس «فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب» و«أورورا50» و«تحالف من أجل الاستدامة العالمية (إيه جي إس)» و«ريست مينا».

واحتفت الفعالية بإسهامات المرأة الإماراتية في صون التراث والقيادة والمجتمع، من خلال تنظيم جلستين حواريتين ومعرض ضم 7 رائدات من الأعمال والمبدعات الإماراتيات.

تناولت الجلسات تجارب المرأة الإماراتية وإنجازاتها في مجالات متعددة، إلى جانب دورها في تطوير الحرف اليدوية واستدامة الموروث الثقافي.

وعلى صعيد توسيع آفاق التعاون التجاري الدولي، استضاف المجلس، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات - بكين، "ملتقى التواصل لقائدات الأعمال الصينيات" 15 سبتمبر، بمشاركة 30 شركة من أبوظبي والصين، بواقع 15 شركة من كل جانب، إلى جانب الجهات المنظمة والشريكة.

شكّل الملتقى منصة للتواصل المباشر بين رائدات الأعمال وقادة الشركات من الجانبين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات التجارية والنفاذ إلى الأسواق، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية مستدامة بين أبوظبي والصين.

وفي مدينة العين، نظم المجلس فعالية "منها ولها" بالتعاون مع متحف العين وفرع غرفة أبوظبي في العين، يومي 23 و24 سبتمبر، لتسليط الضوء على إنجازات رائدات الأعمال وتعريفهن بمنظومة الدعم والخدمات المتاحة لتنمية مشاريعهن. وتضمنت الفعالية تنظيم جلستين لاستعراض قصص النجاح، وورشتَي عمل تفاعليتين في مجالات التطريز وصناعة الدمى والأزياء التقليدية، إلى جانب معرض لمنتجات 6 مشاركات من صاحبات المشاريع، وجلسة تعريفية بخدمات الغرفة والمجلس، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز حضور المشاريع النسائية في المجتمع المحلي.

وتعاون المجلس مع شركة أدنوك للتوزيع لتنظيم بازار يوم المرأة الإماراتية يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة 11 علامة تجارية ومشروعاً إماراتياً، ما أتاح لرائدات الأعمال عرض منتجاتهن والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يعزز فرص التعريف بعلاماتهن التجارية ويدعم نمو المشاريع المحلية.

وشهد الشهر نفسه تنظيم لقاءات للتواصل وتبادل الخبرات، من بينها حفل استقبال نُظّم بالتعاون مع "هاوس أوف ريتوالز كافيه"، جمع أكثر من 20 رائدة أعمال، وتضمن استعراض قصص نجاح وتجارب تأسيس المشاريع، إلى جانب عرض المنتجات وبناء علاقات مهنية جديدة.

وفي إطار دعم المشاريع الناشئة وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق، تعاون المجلس مع startAD ومنصة "كوريِت" لتنظيم لقاء تواصلي تحت عنوان "المفهوم الإماراتي"، ركّز على إبراز تجارب المؤسِّسات الإماراتيات، وتبادل الرؤى حول تطوير المشاريع، واستكشاف فرص التعاون والتوسع في قطاع التجزئة.

وشهدت الجلسة التعريفية الأولى مشاركة 15 رائدة أعمال، فيما امتدت جهود المجلس إلى المبادرات المجتمعية والتوعوية، من خلال أنشطة وورش عمل ولقاءات هدفت إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإبراز دور المرأة في مختلف القطاعات.

وقالت سعادة أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "إن تمكين رائدات الأعمال لا يُقاس بعدد المبادرات المقدمة لهن فحسب، بل بقدرة هذه المبادرات على إحداث تحول ملموس في مسيرة مشاريعهن، وتوسيع إمكانات نموها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق.. ومن هذا المنطلق، نعمل في مجلس سيدات أعمال أبوظبي على ترسيخ منظومة متكاملة تتيح للمرأة الانتقال من الطموح إلى الإنجاز، ومن تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة ونؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية هو استثمار في قوة اقتصاد أبوظبي وتنوعه، وفي صناعة مستقبل تتبوأ فيه رائدات الأعمال موقعاً فاعلاً في رسم توجهاته وصياغة فرصه".

ويواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي جهوده لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز تنافسية أعمالهن واستدامتها، من خلال مبادرات وشراكات تفتح أمامهن آفاقاً أوسع للتطور، بما يعزز إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة لريادة الأعمال والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

ويؤكد المجلس أن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية لا يقتصر على تكريم إنجازاتها، بل يمتد إلى تهيئة الفرص التي تمكّنها من مواصلة مسيرتها الاقتصادية والمهنية، وتعزيز إسهامها في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.