محاكم مركز دبي المالي العالمي تستعرض خدماتها القضائية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية

دبي في 2 نوفمبر/وام/ تستعرض محاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال مشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي وتستمر يومين، خدماتها القضائية المتخصصة ودورها في تعزيز اليقين القانوني وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتركز مشاركة المحاكم على التعريف بالحلول القانونية المتاحة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين، إلى جانب خدمات تسوية المنازعات التجارية التي تقدمها للشركات والأفراد على المستويين المحلي والدولي.

وتسلط المحاكم الضوء على خدمة الاختصاص القضائي الاختياري، التي تتيح للأطراف من مختلف أنحاء العالم الاتفاق على اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي للفصل في منازعاتهم التجارية، دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.

وتستعرض أيضا خدمات محكمة الاقتصاد الرقمي المتخصصة في الفصل في المنازعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب خدمات الوصايا، بما فيها خدمة وصايا الأصول الرقمية.

وأكد سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية والتقنيات الحديثة، وما يصاحبها من تحولات في التجارة والأعمال، تعزز الحاجة إلى منظومة قضائية موثوقة وفعالة قادرة على مواكبة المستجدات والفصل في المنازعات بكفاءة.

وقال إن محاكم مركز دبي المالي العالمي تضطلع بدور محوري في ترسيخ اليقين القانوني وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، من خلال تطوير خدمات قضائية تستجيب للاحتياجات المتغيرة للشركات والأفراد.

وأضاف أن المشاركة في القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، والتعريف بالحلول والخدمات القانونية التي توفرها المحاكم لدعم بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.

ويتيح جناح محاكم مركز دبي المالي العالمي لزوار القمة التواصل المباشر مع ممثلي فرق خدمات الوصايا والتسجيل والنمو والشراكات، والاطلاع على الخدمات القضائية والحلول الرقمية التي تقدمها المحاكم