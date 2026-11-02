انطلاق قمة رأس الخيمة للطاقة بنسختها الثالثة 25 نوفمبر بمشاركة إقليمية ودولية واسعة

رأس الخيمة في الثاني من نوفمبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة تنعقد قمة رأس الخيمة للطاقة بنسختها الثالثة في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026 في مركز رأس الخيمة للمعارض في رأس الخيمة، وستجمع صانعي القرار والخبراء الإقليميين لتسليط الضوء على الموضوعات الحاسمة المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة وإزالة الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُنظم القمة تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة». وتستضيف دائرة بلدية رأس الخيمة هذا الحدث بالشراكة مع "الاتحاد للماء والكهرباء"، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة في أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، إلى جانب 19 جهة حكومية محلية في إمارة رأس الخيمة.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة: "يشرفنا أن نرحب بصناع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 وفي ظل الدور المتنامي للطاقة في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، تشكّل القمة منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات وتسريع تنفيذ الإجراءات العملية اللازمة لبناء أنظمة طاقة آمنة وتنافسية ومستدامة".

من جانبه قال سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE): "تشكّل البنية التحتية الموثوقة وعالية الكفاءة للمياه والكهرباء، ركيزةً أساسيةً للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية والارتقاء بجودة الحياة وفي الاتحاد للماء والكهرباء، نعمل على تحديث شبكاتنا وتبنّي التقنيات الذكية لتعزيز أمن المياه والطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمعات وقطاعات الأعمال في شمال الإمارات. "

وأضاف: " تعكس شراكتنا مع بلدية رأس الخيمة في قمة رأس الخيمة للطاقة التزامنا بتحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج ملموسة وتتيح القمة فرصة لمشاركة خبراتنا والعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الصناعي على تطوير حلول تدعم مسيرة التحوّل في قطاع الطاقة والأولويات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات."

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته النسخ السابقة، تعود القمة ببرنامج موسّع يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن عروضاً رئيسية وحلقات نقاشية وحوارات مفتوحة ومنتديات مخصصة تتناول أبرز أولويات قطاع الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي، والمجتمعات المستدامة، وموثوقية أنظمة الطاقة والمياه، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، والتمويل الأخضر، وتقارير الانبعاثات، والتنمية الحضرية المستدامة.

وسيشهد البرنامج مشاركة عدد من أبرز المنظمات الدولية، من بينها وكالة الطاقة الدولية (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومعهد شنتشن للتخطيط والتصميم الحضري (UPDIS)، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP)، ومعهد شنتشن لأبحاث البناء (Shenzhen Institute of Building Research)، وشركة EDF.

كما ستشارك مؤسسات إقليمية رائدة، من بينها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCCIA).

وتضم قائمة المشاركين شركات رائدة تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، من بينها سيراميك رأس الخيمة (RAK Ceramics)، وبنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، وبيئة (BEEAH)، ومجموعة رنا (Rana Group)، إلى جانب عدد من شركات التطوير العقاري، تشمل مرجان (Marjan)، ورأس الخيمة العقارية (RAK Properties)، والحمراء للتطوير العقاري (Al Hamra Real Estate Development)، والدار (Aldar).

وستشهد القمة أيضًا مشاركة عدد من الجهات الحكومية المحلية، من بينها هيئة البيئة – أبوظبي (Environment Agency – Abu Dhabi)، وأبوظبي للتنقل (Abu Dhabi Mobility)، وراك غاز (RAKGAS)، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات (RAKTA)، وهيئة حماية البيئة والتنمية (EPDA).

كما تشمل قائمة المشاركين جهات معنية بالقطاع، من بينها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (Emirates Nature–WWF)، ومجموعة الإمارات للبيئة (Emirates Environmental Group)، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء (EGBC)، ويوروفنت الشرق الأوسط (Eurovent Middle East)، ومبادرة دي آي آي للطاقة الصحراوية (Dii Desert Energy)، وشركة الأنظمة الصناعية والمالية (IFS)، إلى جانب جهات أخرى.

وستسهم هذه الجهات مجتمعةً في إثراء النقاشات من خلال طرح رؤى متخصصة في مجالات السياسات والصناعة والجوانب الفنية، بما يدعم معالجة الأولويات التي ترسم ملامح التحول في قطاع الطاقة في المنطقة.

للتسجيل في القمة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rakenergysummit.com.