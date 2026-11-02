الاتحاد النسائي يوسع آفاق الشراكات الاستثمارية لرائدات الأعمال الإماراتيات في "سوتشو" الصينية

سوتشو- الصين في 2 نوفمبر/ وام / توجه وفد الدفعة الثانية من «مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني» إلى مدينة «سوتشو» الصينية لمباشرة أعمال محطته الميدانية الثالثة، ضمن جولته الاقتصادية والتنموية بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري تحت مظلة مبادرة مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة المقامة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

تستهدف الجولة تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع مشاركة المرأة في الأسواق العالمية بما يجسد رؤية «أم الإمارات 50:50»، وذلك في أعقاب ختام الأنشطة المقررة للمحطتين الأولى والثانية بمدينتي «بكين» و«ييوو».

ركز اليوم الأول من برنامج المحطة الثالثة على استكشاف قطاعات التقنيات المتقدمة والصناعات التراثية والمستدامة واستهل الوفد زياراته الميدانية بزيارة شركة «إيه آي سبّيتش» (AISpeech) المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة والتفاعل الصوتي بين الإنسان والآلة عبر نموذجها اللغوي الأساسي «DFM» ورقائقها المخصصة.

وعقب ذلك، تفقد المشاركون تجربة شركة «سوتشو لونغفنغ للمجوهرات الذهبية» لبحث فرص التعاون في قطاع المجوهرات وصياغة المعادن النفيسة والتصميم التراثي المعاصر، تلتها زيارة ميدانية لشركة «تايهو سنو للحرير» (Taihu Snow Silk) للوقوف على منظومة إنتاج الحرير المستدام والمنسوجات الفاخرة عبر سلاسل التوريد المتكاملة.

وشهد اليوم الثاني تنظيم فعالية «إمباور هير» (EmpowerHER) للحوار المتبادل، حيث التقت رائدات الأعمال الإماراتيات بجمعية رائدات الأعمال ونخبة من القيادات النسائية والتنفيذية في سوتشو، لبحث آليات تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاقتصادية المباشرة.

وفي إطار تعزيز العلاقات المؤسسية، التقت المشاركات مسؤولي وقيادات حكومة مدينة سوتشو في اجتماع رسمي وحفل غداء استضافهما القادة المحليون في فندق «نانيوان» احتفاءً بالوفد الإماراتي.

واستكمل الوفد جولته الميدانية بزيارة «متحف شيانغيون لفن نحت العاج» للتعرف على جهود صون الحرف التقليدية المدرجة ضمن التراث الثقافي غير المادي، أعقبتها زيارة لشركة «سوتشو شيوينيانغ للحرير» للوقوف على إرث تطريز «سو شيو» وتطوير الصناعات الحريرية.

وزار الوفد «قاعة سوتشو للمعارض والتخطيط العمراني» للوقوف على الرؤية المستقبلية للتطوير الحضري وتجربة الحفاظ على تاريخ المدينة الممتد لأكثر من 2500 عام.

واختُتم البرنامج الميداني بجولة ثقافية تفقد خلالها الوفد «حديقة المسؤول المتواضع» (The Humble Administrator’s Garden) المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والمُنشأة عام 1509، للتعرف على جماليات تصميم الحدائق الصينية الكلاسيكية في المدينة الملقبة بـ «فينيسيا الشرق».

ومن المقرر أن يُنهي الوفد الإماراتي مشاركته في «سوتشو»، متوجهاً إلى مدينة «كونمينغ» التي تشكل المحطة الرابعة والأخيرة ضمن هذه الجولة الرسمية.