صندوق حي دبي للمستقبل و"بويمرك" الاستثمارية يدعمان ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والاستثمار

دبي في 2 نوفمبر / وام / أعلن صندوق حي دبي للمستقبل وشركة "بويمرك كوربوريشن ليمتد" عن شراكة استراتيجية لاستكشاف الفرص المشتركة لتعزيز منظومة الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال وتوثيق الروابط بين دولة الإمارات والهند.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال اجتماع في مقر القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، بحضور سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وسعادة الدكتور فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من كبار الشخصيات.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، وتعزيز تبادل الرؤى والمعارف بشأن الأسواق، ومساعدة رواد الأعمال ومديري صناديق الاستثمار على تأسيس حضور لهم في دبي، وتنظيم مبادرات مشتركة مثل برامج رواد الأعمال وزيارات الوفود وتنظيم الفعاليات.

وتتمتع شركة "بويمرك" الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها وتمتد جذورها إلى الهند، برؤية استراتيجية ومعرفة معمّقة بأسواق دولة الإمارات والهند، ونهج مثبت في بناء القيمة على المدى الطويل.

ويعكس التعاون الثنائي متانة العلاقات بين دولة الإمارات والهند، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار وفرص الاقتصاد الجديد، ومضاعفة حجم اقتصاد دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية للاستثمار والعيش والعمل.

وقال سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تسهم بتعزيز العلاقات المتينة والحيوية بين الهند ودولة الإمارات، من خلال توسيع آفاق التعاون ضمن منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وفتح فرص جديدة للاستثمار والابتكار بين الدولتين".

بدوره قال سعادة الدكتور فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية: "تفتح الشراكة بين صندوق حي دبي للمستقبل وبويمرك فصلاً جديداً للتكنولوجيا والابتكار بين الهند ودولة الإمارات وستتيح للشركات الهندية الناشئة الاستفادة من منظومة صناديق دعم ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات، بالتوازي مع تعزيز التعاون العابر للحدود بين رواد الأعمال والمستثمرين في الدولتين".

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: "يعتبر قطاع الابتكار وريادة الأعمال من أبرز القطاعات الواعدة في كل من دولة الإمارات والهند، وتأتي هذه الشراكة في إطار الشراكات العالمية الهادفة لتعزيز مكانة دبي وجهة مفضّلة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأفكار الطموحة لتأسيس وتوسيع مشاريعهم".

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "ترسخت مكانة دبي العالمية بفضل قدرتها على بناء جسور مستدامة تربط بين الاقتصادات والاستثمارات ورؤوس الأموال والفرص الواعدة ولأكثر من عقدين من الزمن، قاد مركز دبي المالي العالمي هذه الجهود مع الهند، وعمل على تعزيز الروابط التي تتيح للشركات والمستثمرين تحقيق النمو وسيسهم هذا التعاون بين صندوق حي دبي للمستقبل وبويمرك في فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين الهنود لتأسيس أعمالهم انطلاقاً من دبي، والتوسع منها دولياً، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وقال سيدهارت بالاشاندران، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بويمرك: "يواصل رواد الأعمال الهنود تأسيس بعض أكثر شركات التكنولوجيا ابتكاراً وطموحاً في العالم، فيما رسخت دبي مكانتها بوابةً طبيعية إلى المنطقة وإلى منظومة رأس المال الجريء العالمية وبفضل جذورنا الراسخة وخبراتنا الواسعة في كلا السوقين، لمسنا القيمة التي يمكن أن يحققها توسيع نطاق التعاون المشترك وبصفتنا مؤسسة تتخذ من دبي مقراً لها، نفخر بالشراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل للإسهام في تطوير منظومة رأس المال الجريء التي تستهدفها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والهند."

من جانبه، قال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: "سنعمل من خلال شراكتنا مع "بويمرك" لمساعدة المزيد من الشركات الطموحة للانطلاق من دبي نحو العالمية، بالاستفادة من شبكتنا الواسعة من الصناديق الاستثمارية ورواد الأعمال في دبي".

جدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.