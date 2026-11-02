الإعلان عن قائمة الفرق المشاركة في الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 بدبي

دبي في 2 نوفمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للجولة العالمية لكرة السلة 3×3، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، قائمة الفرق الـ14 المشاركة في الجولة التي تستضيفها دبي للمرة الأولى يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الفرق واللاعبين المصنفين عالمياً، بينهم عدد من الأبطال الأولمبيين.

وينظم مجلس دبي الرياضي الحدث تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، ضمن شراكة استراتيجية تمتد حتى عام 2028، وتهدف إلى استضافة المزيد من بطولات كرة السلة 3×3 الدولية في دبي، وتعزيز حضور الإمارة على خريطة المنافسات الرياضية العالمية.

وتضم قائمة المشاركين فريق «أوب» الصربي، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب نهائي جولة العالم، والفائز بثلاثة ألقاب خلال العام الجاري، بقيادة لاعبه ستراهينيا ستوياتشيتش، المصنف الأول عالمياً، إلى جانب مواطنه فريق «ليمان»، المتوج بأحد ألقاب جولة العالم لعام 2026.

ويشارك فريق «أمستردام رابوبنك» الهولندي، الذي يضم البطلين الأولمبيين وورثي دي يونغ وديميو فان دير هورست، إلى جانب فرق «باكيتس بون» و«سكايلاينرز» الألمانيين، و«دي تشينغ» الصيني، و«فوخييرولا» الإسباني، و«سيبونا» الكرواتي، و«تورونتو» الكندي، و«تايبيه وان باو» من تايوان، و«لوزان» السويسري، و«بانكوك» التايلاندي، و«الدوحة» القطري، فضلاً عن فريق «دبي» ممثل المدينة المستضيفة.

وقال أليكس سانشيز، المدير التنفيذي لمسابقات كرة السلة 3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة، في بيان للجنة المنظمة اليوم، إن دبي تمتلك بنية تحتية متطورة وجمهوراً شغوفاً وطموحاً كبيراً لاستضافة أبرز منافسات اللعبة عالمياً، مشيراً إلى أن البطولة تمثل انطلاقة لشراكة طويلة الأمد.

وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى تقديم منافسات متميزة أمام جمهور دبي، بمشاركة نخبة الفرق واللاعبين العالميين، في أجواء تجمع بين السرعة والمهارة والإثارة.

وتقام المنافسات في منطقة «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي على مدار يومين، وتتكون كل مباراة من فريقين يضم كل منهما ثلاثة لاعبين، يتنافسان على سلة واحدة، وتستمر المباراة 10 دقائق، أو تنتهي فور وصول أحد الفريقين إلى 21 نقطة.