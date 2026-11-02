عمر الدرعي يحضر ختام منافسات المتسابقين الدوليين ضمن مشروع «سند الإقراء الإماراتي»

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ حضر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ختام منافسات المتسابقين الدوليين ضمن مشروع «سند الإقراء الإماراتي»، التي أُقيمت في مسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة الثانية من جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم لعام 2026.

يأتي حضور معاليه في إطار متابعته المستمرة لفعاليات الجائزة، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وحرصه على تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في تنظيم منافساتها وفعالياتها، بما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة القرآن الكريم وعلومه، ورعاية حفظته وتكريم المتميزين في تلاوته وإتقانه.

وأشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بالمستويات المتقدمة التي أظهرها المتسابقون الدوليون، وما تميزوا به من إتقان التلاوة وجودة الأداء والتمكن من أحكام التجويد، مثمنًا روح التنافس الإيجابي التي سادت المنافسات، وما عكسته من عناية المشاركين بكتاب الله تعالى وحرصهم على إتقان تلاوته.

وأكد معاليه أن مشروع «سند الإقراء الإماراتي» يُعد مشروعًا قرآنيًا عالميًا أطلقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ويهدف إلى تأهيل الكفاءات الإماراتية المتخصصة في الإقراء وإجازتها بأسانيد عالية متصلة بالنبي ﷺ، وفق معايير علمية وضوابط منهجية معتمدة، وتمكينها من إقراء حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم، عبر برامج الإقراء الحضورية والرقمية، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم وعلومه، ويُسهم في توارث الأسانيد القرآنية المتصلة عبر الأجيال.

وحضر ختام المنافسات سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من مسؤولي الهيئة، وجمع من المهتمين بعلوم القرآن الكريم والقراءات.