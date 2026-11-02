مجموعة جي دبليو سي تستعرض قدراتها اللوجستية لقطاع الطاقة في "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ تستعرض شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. "مجموعة جي دبليو سي" إحدى المجموعات المتخصصة إقليمياً في الخدمات اللوجستية المتكاملة، قدراتها في لوجستيات الطاقة والخدمات البحرية، خلال مشاركتها في "أديبك 2026" المنعقد حاليا في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه المشاركة في ظل نمو قوي لأعمالها في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، حيث سجلت زيادة بنسبة 60% في إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسع أعمالها في الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة في السوق الإماراتية، وتواصل المجموعة تطوير قدراتها المتخصصة في الإمارات بما يعزز منظومة خدماتها اللوجستية لقطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

وتسلط المجموعة، من خلال مشاركتها في منطقة الخدمات البحرية واللوجستية، الضوء على تكامل عملياتها المتخصصة في الإمارات وقطر مع شبكتها الإقليمية الأوسع لتلبية المتطلبات المعقدة لعمليات الطاقة في المواقع البرية والبحرية.

و تقدم "جي دبليو سي لخدمات الطاقة" دعماً لوجستياً متكاملاً لمختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، من خلال عملياتها في أبرز الموانئ ومناطق الرسو وأحواض بناء وإصلاح السفن في الإمارات، ومن وقواعد إمدادها الاستراتيجية في رأس لفان ومسيعيد بدولة قطر.

وتشمل قدراتها الشحن الدولي والتخليص الجمركي والتخزين ومناولة ونقل شحنات المشاريع والتوصيل إلى الوجهات النهائية، إلى جانب خدمات بحرية متخصصة تشمل الوكالات الملاحية وتموين السفن وتلبية احتياجاتها التشغيلية وتبديل أطقمها ويسهم تكامل هذه الخدمات في تسهيل التنسيق بين مختلف جوانب العمل ومساعدة العملاء على إدارة حركة المعدات والمواد الحيوية والالتزام بالجداول الزمنية الدقيقة للمشاريع.

وقال ماثيو كيرنز الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي تكمن قوة شبكتنا في تكامل أصولنا وخبراتنا وعملياتنا لضمان استمرار تدفق الإمدادات لقطاع الطاقة ففي قطاع تُعدّ فيه استمرارية العمليات أمراً حيوياً وتتزايد فيه متطلبات المشاريع تعقيداً تصنع القدرة على العمل كمنظومة واحدة فارقاً حقيقياً ومن خلال ربط قدراتنا المتخصصة في لوجستيات الطاقة والخدمات البحرية في الإمارات وقطر بشبكتنا الإقليمية الأوسع نمنح عملاءنا مرونة أكبر وتنسيقاً أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للمتطلبات المتغيرة.

ويتيح الانتشار التشغيلي لمجموعة جي دبليو سي في قطر والإمارات وعمان و السعودية لعملائها الاستفادة من شبكة أوسع من المرافق اللوجستية وقدرات النقل والخبرات التشغيلية ويعزز هذا الانتشار الإقليمي قدرة المجموعة على تنسيق حركة الشحنات بين الأسواق وتعديل مساراتها والاستجابة لمتطلبات المشاريع المتغيرة.

وتعمل المجموعة أيضاً على تطوير منصات رقمية داخلياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التكامل بين أنظمتها التشغيلية وتحسين تتبع الشحنات وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها وتأتي هذه الخطوة لتتكامل مع بنيتها التحتية وقدراتها المتخصصة ضمن جهودها لبناء شبكة لوجستية إقليمية أكثر ترابطاً وقدرة على الاستجابة.





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