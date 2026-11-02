مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين في أشواط الإيذاع

أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ توجت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة، مساء أمس، مُلاك الإبل الأصيلة المشاركين في منافسات سن الإيذاع للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وذلك في منصة مزاينة الإبل في مدينة سويحان بمنطقة العين.

وسلم الدروع الذهبية للفائزين بالمراكز الأولى، سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث وسط حضور واسع من مُلاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودخلت صباح اليوم الإبل المشاركة في منافسات سن الحول، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً في منصة مزاينة الإبل.