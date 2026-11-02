بلدية دبي تفتتح "العمل من الحديقة" أول وجهة للعمل المرن ضمن حدائق دبي العامة

دبي في 2 نوفمبر / وام / افتتحت بلدية دبي وجهة "العمل من الحديقة" في حديقة بحيرة البرشاء، كأول وجهة من نوعها في دبي للعمل من الحدائق، لتقدم مفهومًا جديدًا يدمج مساحات العمل المرن ضمن الحدائق العامة.

وطُوّرت الوجهة بالتعاون مع مجموعة "أمانة" و"لتس وورك" (Letswork)، بما يتيح للسكان والزوار العمل والاجتماع والتواصل ضمن بيئة مجتمعية، تجمع بين الاستفادة من مساحات العمل المرن والمزايا الترفيهية والطبيعية لقضاء الوقت في الهواء الطلق.

ويمثل افتتاح الوجهة مرحلة جديدة في نهج بلدية دبي لتطوير الحدائق العامة لتكون وجهات مجتمعية متعددة الاستخدامات تستجيب لأنماط الحياة والعمل المتغيرة.

ويشكل إضافة نوعية إلى مرافق حديقة بحيرة البرشاء، من خلال توسيع نطاق تجاربها لتشمل الأنشطة المهنية والمجتمعية، إلى جانب الترفيه والنشاط البدني.

وتضم وجهة "العمل من الحديقة" مساحات مخصصة للعمل في الهواء الطلق، متاحة لجميع زوار الحديقة، إلى جانب مرافق داخلية مكيّفة توفر مكاتب للعمل الفردي، ومكاتب خاصة، وغرفًا للاجتماعات.

وتوفر الوجهة أيضا مساحات لإقامة الفعاليات وأنشطة التواصل المهني والعافية، بما يتيح الاستفادة منها لأغراض متنوعة على مدار اليوم.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي الأوسع نطاقًا للارتقاء بجودة التجارب وتنوعها في حدائقها العامة، بما يتماشى مع استراتيجية التشجير والحدائق 2040.

ومن خلال إدخال مساحات العمل المرن إلى وجهة مجتمعية قائمة، توسّع البلدية فرص استفادة السكان من المساحات العامة بطرق تتكامل مع أنماط حياتهم اليومية.

ويتيح هذا المفهوم للأفراد والشركات الوصول إلى بيئات عمل مهنية بالقرب من المناطق السكنية، مع تشجيع المزيد من أفراد المجتمع على الاستفادة من الحديقة ومرافقها المحيطة.

وتجسد الوجهة أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تقديم خدمات وتجارب جديدة ضمن المساحات العامة القائمة، بما يعزز قيمتها للمجتمع ويواكب التحولات في أنماط العمل والترفيه والتفاعل الاجتماعي.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "يعكس افتتاح وجهة "العمل من الحديقة" رؤيتنا لمستقبل المساحات العامة في دبي، حيث تؤدي الحدائق دورًا أوسع في الحياة اليومية للمجتمع. ونعمل على تطوير وجهات تستجيب لأساليب حياة الناس وعملهم وتفاعلهم، من خلال تقديم تجارب جديدة تتكامل مع الوظائف الترفيهية والبيئية الأساسية لحدائقنا".

وأضاف: "من خلال هذه المبادرة، نوفر فرصًا لمجتمع دبي للعمل والتواصل بالقرب من منازلهم، والاستفادة في الوقت ذاته من البيئة الطبيعية والمرافق الترفيهية التي توفرها حديقة بحيرة البرشاء. كما تؤكد المبادرة كيف يمكن للتعاون مع القطاع الخاص أن يعزز قيمة الوجهات العامة من خلال تقديم خدمات مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع. جهودنا متواصلة لتطوير مساحات عامة مستدامة ومتنوعة الاستخدامات ومتاحة للجميع، تثري التجارب اليومية وتسهم في تعزيز مكانة دبي مدينةً أكثر جودة للحياة".

وجرى تطوير الوجهة باستخدام تقنيات البناء المعياري المتقدمة بالشراكة مع مجموعة "أمانة"، ومن خلال شركتي "دوبوكس" و "دوبود"، حيث أُنجز جزء كبير من أعمال البناء خارج الموقع، ضمن ظروف مصنعية متقدمة.

وجرى تجميع الوحدات المعيارية وتجهيزها خارج الموقع، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال التحضيرية في حديقة بحيرة البرشاء. وأسهم هذا النهج في رفع كفاءة أعمال البناء وتعزيز ضبط الجودة، مع تقليص نطاق الأعمال المنفذة في الموقع والحد من التأثير على زوار الحديقة التي حافظت على عملياتها التشغيلية بكفاءة.

ويبرز المشروع إمكانات البناء المعياري في دعم تطوير مرافق جديدة ضمن البيئات الحضرية القائمة، لا سيما في المواقع التي تتطلب الحفاظ على إمكانية وصول الجمهور والحدّ من الإزعاج الناجم عن أعمال الإنشاء.

وقال طارق العلاونة، المدير العام لمجموعة أمانة: "يشرّفنا أن نتعاون مع بلدية دبي في تحقيق رؤيتها لحدائق دبي. فمن خلال اعتماد أساليب البناء المعياري المستدام، حوّلنا إحدى الحدائق إلى مساحة مجتمعية توفّر للناس في مختلف أنحاء دبي بيئة عمل أفضل وأكثر إلهاماً. وأتطلّع بشغف لرؤية ما سيحققونه هنا."

وتوفر وجهة "العمل من الحديقة" مجموعة متنوعة من خيارات العمل التي تلبي الاحتياجات المختلفة، بدءًا من المهنيين والأفراد الباحثين عن مساحة عمل مؤقتة، وصولاً إلى الفرق التي تحتاج إلى مرافق مخصصة للاجتماعات.

وتتاح مساحات العمل الخارجية لجميع زوار الحديقة، فيما توفر المرافق الداخلية مساحات عمل مكيّفة وقابلة للحجز، للراغبين في الاستفادة من مزيد من الخصوصية والمرافق المخصصة.

ويمكن حجز المرافق الداخلية للاستخدام ليوم واحد عبر تطبيق "لتس وورك" أو موقعها الإلكتروني، فيما تتوفر المكاتب المخصصة والمكاتب الخاصة للاستخدام لفترات أطول، وفقًا للتوافر.

وتتولى "لتس وورك" تشغيل تجربة مساحات العمل المرنة وإدارتها، بالاستفادة من منصتها الرقمية لحجز المرافق المتاحة والوصول إليها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل باقات العمل والأسعار والخدمات المشمولة عبر منصة "لتس وورك".

من جهته، قال عمر المهيري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "لتس وورك": "حرصنا على أن تكون التجربة سهلة وبسيطة؛ فبخطوات قليلة عبر تطبيق "لتس وورك" يمكن لأي شخص حجز مكتب أو غرفة اجتماعات والحضور لبدء العمل مباشرة، كما نوفر مكاتب مخصصة ومكاتب خاصة لمن يبحث عن مقر عمل على المدى الطويل. وتركيزنا الآن على أن يحظى كل من يعمل من الحديقة بتجربة متميزة كل يوم، دعمًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم".

ويمثل افتتاح وجهة "العمل من الحديقة" خطوة جديدة في مسيرة بلدية دبي لتطوير المساحات العامة بما يستوعب نطاقًا أوسع من الأنشطة اليومية واحتياجات المجتمع.

ومن خلال تبني أساليب تطوير مبتكرة والتعاون مع شركاء متخصصين من القطاع الخاص، تواصل بلدية دبي تعزيز سهولة الوصول إلى الوجهات العامة في دبي وتطوير وظائفها والارتقاء بجودتها، دعماً لرؤيتها الرامية إلى بناء مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة.