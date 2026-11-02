«الشارقة للتراث» يحصد جائزة برتغالية تقديراً لجهوده الثقافية

الشارقة في 2 نوفمبر / وام / حصد معهد الشارقة للتراث جائزة «الرعاية والدعم المؤسسي لعام 2026» الممنوحة من الجمعية البرتغالية لعلم المتاحف وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجمعية (APOM Awards 2026) تقديراً لإسهاماته في دعم المشاريع والمبادرات في قطاع التراث وتوسيع آفاق التعاون الثقافي الدولي وترسيخ قيم التبادل المعرفي بين المؤسسات الثقافية.

تسلّم الجائزة سعادة أبو بكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث في تكريم للمعهد عكس حضوره على الساحة الثقافية الدولية وأكد أهمية المبادرات التي يتبناها في تعزيز الشراكات الثقافية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات صون التراث والتعريف به.

وقال سعادة أبو بكر الكندي : "يعكس هذا التكريم المكانة الثقافية التي تحظى بها الشارقة ويجسّد نجاح جهود المعهد في تعزيز التعاون الدولي وصون التراث الثقافي لا سيما الشراكة المتميزة مع جمهورية البرتغال " مؤكداً مواصلة العمل على توسيع الشراكات الثقافية وتبادل الخبرات بما يخدم التراث الإنساني ويحفظه للأجيال القادمة.

جاء هذا التكريم تقديراً لجهود المعهد في تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال ولا سيما استضافة البرتغال كضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين من «أيام الشارقة التراثية» لعام 2026 التي شكّلت منصة للتعريف بالموروث الثقافي البرتغالي واستعراض فنونه وحرفه التقليدية وعاداته وتقاليده الشعبية وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على جوانب من هويته الثقافية.