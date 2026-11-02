منصور بن محمد يفتتح النسخة السابعة من فعالية "إمارات الأمان"

دبي في 2 نوفمبر / وام / افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم (الاثنين) فعاليات النسخة السابعة من «إمارات الأمان»، التي تنظّمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، في منطقة زعبيل الرياضية بدبي مول، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026، بحضور سعادة الفريق عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وسعادة الفريق تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.

وتفقّد سموّه، خلال جولته في موقع الفعالية، أبرز التحديات والأنشطة والتجارب التفاعلية التي يتضمنها الموسم السابع، واطّلع على الفئات المشاركة وآليات المنافسات، واستمع إلى شرح حول أبرز المستجدات التي يشهدها الموسم الحالي، وما تقدمه الفعالية من تجارب تجمع بين التحدي والعمل الجماعي، وتسهم في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.

وتأتي النسخة السابعة من «إمارات الأمان» امتداداً لنجاحات المواسم السابقة، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ضمن أربع فئات رئيسية تشمل «حماة المجتمع»، و«قادة المجتمع»، و«روح المجتمع»، و«أساس المجتمع»، في إطار الحرص على توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمع.

ويتميز الموسم الحالي بإشراك العائلات للمرة الأولى ضمن فئة «أساس المجتمع»، تزامناً مع «عام الأسرة»، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع آمن ومتماسك، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى مختلف الأجيال، انطلاقاً من مفهوم أن الأمان يبدأ من البيت، وأن المسؤولية المجتمعية تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع.

وتواصل فعالية «إمارات الأمان»، التي انطلقت عام 2018، مسيرتها في نشر ثقافة الأمن والسلامة وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال تجربة تفاعلية تجمع مختلف الجنسيات والفئات العمرية في تحديات وأنشطة تعكس قيم التعاون والتلاحم والانتماء، وترسّخ مفهوم الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.