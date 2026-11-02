الشارقة في 2 نوفمبر / وام / أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي اليوم عن تشكيل "مجلس شباب نادي الحمرية" تحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة ميثاء المهيري وعضوية كل من محمد الرئيسي وحمدان الكتبي وسالم الشامسي وحصة الحمادي ومريم آل علي وعبدالرحمن العامري وسعيد الشامسي وسالم الشامسي وسلطان شامس ومحمد المهيري وراشد الشامسي.

وقال سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن انتساب "مجلس شباب نادي الحمرية" إلى المؤسسة الاتحادية للشباب يمثل امتدادا لمسيرة المجلس الذي تأسس في أكتوبر 2017 وكان الأول من نوعه على مستوى أندية الدولة مشيرا إلى أن تشكيل المجلس يأتي تفاعلا من النادي مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا نموذجا عالميا في مختلف المجالات وتقديم المبادرات والأعمال التي تُسهم في التنمية والتقدم وتعود بالنفع على الدولة.

من جانبها أكدت ميثاء المهيري رئيسة "مجلس شباب نادي الحمرية" أن العمل تحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب يعزز من حضور شباب مدينة الحمرية في مسارات التمكين وصنع القرار ويسهم في إعداد قيادات شبابية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لخدمة مجتمعهم المحلي بشكل عام والوطن بصفة عامة.