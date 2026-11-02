ضاحي خلفان يبحث مع قنصل عام بيلاروسيا في دبي التعاون الأمني المشترك

دبي في 2 نوفمبر / وام / بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مع سعادة ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي، عدداً من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين الجانبين، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالجالية البيلاروسية في دبي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مكتبه، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، يرافقه أندري باكونوفيتش، المستشار في سفارة بيلاروسيا لدى الدولة.

ورحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعادة اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط