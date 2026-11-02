14 دولة تشارك في بطولة" أبوظبي للمبارزة" 7 و 8 نوفمبر

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ ينظم نادي أبوظبي للمبارزة بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة على مدار يومي 7، و8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بمشاركة أكثر من 80 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة.

تتضمن البطولة منافسات فردية في عدد من الفئات العمرية، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مستويات مختلفة.

وأكد ماجد المهيري مدير البطولة، أن الحدث يمثل فرصة للاعبين واللاعبات للاحتكاك بمستويات فنية متنوعة واكتساب الخبرات، إلى جانب تعزيز التواصل الرياضي بين المشاركين، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وإعدادها للاستحقاقات المقبلة.

وثمن دعم مجلس أبوظبي الرياضي واهتمامه بتطوير القطاع الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جهود نادي أبوظبي للمبارزة في تنظيم البطولات واستقطاب المشاركين من مختلف الدول، بما يدعم تطور اللعبة ورفع مستوى المنافسة.