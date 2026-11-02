حاكم أم القيوين يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة

أم القيوين في 2 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين صباح اليوم في الديوان الأميري معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.