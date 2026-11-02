تعاون بين "شخبوط الطبية" و"صندوق أبوظبي للتقاعد" لتسهيل الرعاية الصحية لأكثر من 50 ألف متقاعد

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ وقعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد، بهدف تسهيل حصول أكثر من 50 ألف متقاعد مدني وعسكري على خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

تنص المذكرة على تطوير مسارات مخصصة لتيسير حصول المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق على الخدمات الطبية، تشمل منح الأولوية في حجز المواعيد، وتوفير خطوط اتصال هاتفية مخصصة، بما يسهل وصولهم إلى الخدمات الطبية التخصصية وفق احتياجاتهم الصحية.

ويتضمن التعاون استكشاف فرص العمل المشترك في مجالات الرعاية الصحية الوقائية والتوعية الصحية ومبادرات الصحة والعافية، إلى جانب مشاركة المدينة الطبية في الفعاليات المجتمعية والمبادرات المتعلقة بالصحة وجودة الحياة التي ينظمها صندوق أبوظبي للتقاعد.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن التعاون يستهدف تسهيل حصول المتقاعدين على خدمات الرعاية الصحية التخصصية في الوقت المناسب، بالاستفادة من خبرات المدينة وخدماتها المتخصصة في التعامل مع التحديات الصحية المتنوعة، من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات، وتوفير رعاية متكاملة وشخصية تدعم صحتهم ورفاههم واستقلاليتهم.

وأضاف أن الحياة الصحية لا تقتصر على الحفاظ على الصحة الجسدية، بل تشمل صون الاستقلالية والارتقاء بجودة الحياة، من خلال توفير الرعاية والدعم المناسبين مع تطور احتياجات الأفراد.

من جانبه، قال سعادة خلف عبدالله الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، إن مسؤولية الصندوق تجاه المتقاعدين لا تقتصر على ضمان استقرارهم المالي، بل تمتد إلى تمكينهم من التمتع بحياة صحية ومستقرة بعد سنوات من العطاء والمساهمة في مسيرة التنمية.

وأضاف أن التعاون يهدف إلى تيسير حصول المتقاعدين على خدمات الرعاية الصحية التخصصية التي تلبي احتياجاتهم، وتوفر لهم ولأسرهم مزيداً من الطمأنينة، مشيراً إلى أن الشراكة تأتي ضمن توجه الصندوق نحو بناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة ملموسة للمتقاعدين، وتعزز جودة حياتهم وترابطهم الأسري والمجتمعي.

وتنسجم المذكرة مع مستهدفات "عام الأسرة" في دولة الإمارات، من خلال دعم المواطنين في الحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم، ومساندة أسرهم في تلبية احتياجاتهم الصحية المتزايدة.

وتشمل الشراكة تيسير حصول المتقاعدين الذين أسهموا في خدمة إمارة أبوظبي والدولة على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بما يدعم تقدمهم في العمر بصحة وكرامة، ويعزز جودة حياتهم.