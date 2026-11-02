"روك 360" تستعرض منظومة ذكاء اصطناعي لتحليل مخلفات الحفر في "أديبك 2026"

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / تستعرض شركة "روك 360" العالمية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، منظومة تكنولوجية متطورة لتحليل مخلفات الحفر "فتات الصخور" الناتجة عن آبار النفط والغاز، باستخدام تقنيات التصوير متعدد الأطياف والتحليل الجيوكيميائي والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى ابتكارات محمية ببراءات اختراع أمريكية لتعزيز فهم خصائص المكامن الهيدروكربونية.

وقدم المهندس أحمد هاني الجمل، الباحث في علوم الأرض بجامعة ستانفورد الأمريكية، عرضا تفصيليا للمشروع الذي يقود جانبه البحثي والتكنولوجي، موضحا أن المنظومة تعالج محدودية المعلومات المستخرجة أثناء الحفر، عبر دمج التصوير الرقمي فائق الطيف وتقنية "فلورة الأشعة السينية" مع بيانات الحفر، لتكوين توصيف متعدد الأبعاد لكل عينة يتجاوز ما تقدمه الأجهزة المنفردة.

وأشار إلى أن الجهود الاستراتيجية التي يقودها المهندس نزار شلبي، الرئيس التنفيذي للشركة، ترتكز على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام بيانات مرجعية، للتنبؤ بخصائص العينات الجديدة، مؤكدا أن النتائج الأولية أثبتت تحسن دقة التقديرات، بالتزامن مع امتداد الأبحاث لدراسة البنية الداخلية للصخور عبر التصوير المقطعي المحوسب.

وتستند المنظومة الجديدة إلى ابتكارات هندسية متقدمة لجمع العينات وتحليلها آليا، مستهدفة تجاوز طرق القياس التقليدية وبناء نماذج قادرة على الاستفادة من العلاقات المعقدة بين التركيب المعدني والكيميائي والخصائص الفيزيائية لتطوير أدوات التقييم الجيولوجي.