أكثر من 6500 مستفيد من البرنامج الشخصي لإدارة الوزن في أبوظبي خلال عامه الأول

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ استفاد أكثر من 6500 شخص من البرنامج الشخصي لإدارة الوزن في أبوظبي خلال عامه الأول، محققين متوسط انخفاض في الوزن بلغ 14%، فيما تجاوزت نسبة الانخفاض 22% لدى المشاركين الذين استمروا في البرنامج لمدة عام كامل، بالتزامن مع توسيع الخيارات العلاجية بإتاحة أول علاج فموي لإدارة الوزن في الدولة.

وشملت التطورات العلاجية الأخيرة توفير أقراص فوندايو، إلى جانب إتاحة أقراص ويجوفي في جميع المنشآت الصحية المشاركة في البرنامج، بما يتيح للأطباء خيارات علاجية إضافية لاختيار الأنسب لكل مريض وفق حالته الصحية واحتياجاته الفردية، ويدعم استمرارية الالتزام بالخطة العلاجية.

ويعتمد البرنامج خططاً علاجية شخصية تجمع بين الدعم السلوكي والإرشاد الغذائي والتدخلات السريرية والمتابعة الطبية المستمرة، وفق الاحتياجات الصحية لكل مريض، بما يساعد على إدارة السمنة بوصفها مرضاً مزمناً ومعقداً، والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بها.

وتعكس نتائج البرنامج أثر الخطط العلاجية الشخصية في التعامل مع حالات زيادة الوزن والسمنة؛ إذ تمكن أحد المستفيدين من خفض وزنه من 170 كيلوغراماً إلى 130 كيلوغراماً خلال عدة أشهر، ما ساعده على تجنب التدخل الجراحي ومواصلة رحلته العلاجية، فيما نجحت إحدى المشاركات في خفض وزنها بمقدار 9 كيلوغرامات والانتقال من مرحلة السمنة إلى نطاق الوزن الصحي، بعد معاناة من ثبات الوزن، وذلك من خلال خطة علاجية شملت التدخلات السريرية والدعم الغذائي والسلوكي والمتابعة المستمرة.

وتنسجم نتائج البرنامج مع الأدلة العلمية، إذ أظهرت دراسة نشرت في "المجلة الدولية للسمنة" أن فقدان نحو 13% من الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 41%، وانقطاع النفس أثناء النوم بنسبة 40%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%، واضطرابات الدهون بنسبة 19%.

وقالت الدكتورة درة البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، إن البرنامج يمثل نموذجاً للرعاية الصحية الشخصية التي تضع احتياجات كل فرد في صميم الخطة العلاجية، مشيرة إلى أن نتائجه خلال عامه الأول تعكس أهمية التعامل مع السمنة باعتبارها مرضاً مزمناً ومعقداً يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين التدخلات العلاجية والإرشاد الغذائي والدعم السلوكي والمتابعة الطبية المستمرة.

وأضافت أن استمرار تطوير الخيارات العلاجية وتوسيع نطاق البرنامج يدعم تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى رعاية صحية أكثر تخصيصاً، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

كانت دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة قد أطلقا البرنامج في يونيو 2025، ويقدم حالياً عبر أكثر من 54 منشأة صحية، مع خطط للتوسع من خلال إضافة 15 منشأة صحية، بهدف توسيع نطاق خدمات إدارة الوزن وتعزيز الوصول إليها في مختلف أنحاء الإمارة.