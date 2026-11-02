ريان ملحان يستهل مشاركة الإمارات في أولمبياد الشباب بفوز في الريشة الطائرة

داكار في 2 نوفمبر /وام/ استهل ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، مشاركة الدولة في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026» بفوز على السويدي فيلوس دينغ بشوطين دون مقابل (21-14 و21-14)، ضمن منافسات المجموعة السادسة في دور الـ32.

وحقق ملحان أول انتصار له في المجموعة، التي يخوض خلالها مباراتين إضافيتين أمام ممثلي اليونان وماليزيا.

وفي منافسات الجودو، تأهل حمدان المازمي، لاعب منتخب الإمارات، إلى الدور ربع النهائي في وزن تحت 81 كجم بعد فوزه على الكويتي علي الجادي بالإيبون، قبل أن يخسر أمام المصري علي الرملي بالإيبون، ليختتم مشاركته في البطولة.

وفي السباحة، سجل عبد الله العامري زمناً قدره 56.40 ثانية في سباق 100 متر حرة، الذي شهد مشاركة 73 سباحاً، ويستكمل مشاركته غداً بخوض سباق 100 متر ظهر.

والتقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، لاعبي ولاعبات الإمارات وأعضاء الوفد المشارك، بحضور سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السنغال، مؤكداً أهمية تمثيل الدولة بصورة مشرفة وتمنة التوفيق لجميع الرياضيين.

وتشهد النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب مشاركة نحو 2700 رياضي ورياضية يتنافسون في 25 رياضة، إلى جانب 10 رياضات تفاعلية، وتقام منافساتها في مدن داكار وديامنياديو وسالي.

وتشارك الإمارات بأكبر وفد في تاريخ مشاركاتها بالحدث، ويضم 12 رياضياً ورياضية يتنافسون في 9 رياضات، هم عبد الله العامري (السباحة)، وحمدان المازمي (الجودو)، وعلياء المهيري (الفروسية)، وهدى آل علي وخليفة الكعبي (القوس والسهم)، وسلطان الحمادي (الدراجات)، وشارلوت ثورستون (الترايثلون)، وسعيد عمر وعائشة محمد وأروى علي (ألعاب القوى)، وريان ملحان (الريشة الطائرة)، ومعاذ وائل (الملاكمة).

ويستكمل ريان ملحان غداً مشواره بمواجهة الماليزي لوكاس لي ضمن منافسات دور المجموعات، فيما يخوض عبد الله العامري سباق 100 متر ظهر، وتبدأ علياء المهيري مشاركتها في منافسات قفز الحواجز.

كما تشارك علياء المهيري في منافسات فردي قفز الحواجز، إلى جانب مسابقة الفرق ضمن فريق قارة آسيا، الذي يضم فرساناً من الصين والهند وإندونيسيا، وفق نظام الفرق القارية المعتمد في البطولة.