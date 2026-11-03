محمد سعيد الشحي: يوم العلم يجسد قصة وطن جعل من الاتحاد مصدر قوته

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن يوم العلم يجسد قيم الاتحاد والوحدة والانتماء، ويعكس مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات والطموح نحو المستقبل.

وقال سعادته: " في يوم العلم، نستحضر بكل فخر قصة وطنٍ جعل من الاتحاد مصدر قوته، ومن الطموح طريقاً لمسيرته، ومن الإنجاز لغةً يتحدث بها أمام العالم. فعلم الإمارات رمز سيادتنا ووحدتنا وهويتنا، وتحت رايته توحدت الإرادة وتجمعت القلوب، وانطلقت مسيرة استثنائية رسخت مكانة الإمارات وطناً للإنجاز والثقة بالمستقبل".

وأضاف: " حين نرفع علم الإمارات، نجدد عهدنا بأن نخدم وطننا بإخلاص، ونترجم اعتزازنا به إلى عمل وإنجاز، وفاءً لوطن منحنا العزة والكرامة. فالوطن يتقدم بما نقدمه من أجله كل يوم، وبحرصنا على حماية مكتسباته والإسهام في بناء مستقبله، وغرس قيم الاتحاد والوفاء والمسؤولية في الأجيال القادمة".

واختتم سعادته بالقول: "في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بأن يظل علم الإمارات عالياً، وأن تبقى رايته عنواناً لوطن يجمعنا، وطموح يوحدنا، ومستقبل نصنعه معاً. وسيبقى علمنا مصدر فخر لكل إماراتي، وشاهداً على وطن لا يكتفي بما حققه، بل يمضي دائماً نحو إنجاز أكبر ومكانة أرفع".