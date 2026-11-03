آمنة الضحاك: علم الإمارات راية العز والوحدة وعهد وفاء تتوارثه الأجيال

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن يوم العلم يجسد وحدة دولة الإمارات وتلاحم مجتمعها، ويجدد مشاعر الفخر بوطن جعل من الاتحاد أساس قوته ومن الإنسان غاية تنميته.

وقالت معاليها بهذه المناسبة : " إن راية الإمارات تحمل قصة أجيال آمنت بوطنها وأخلصت في بنائه، وتُلهمنا مواصلة العمل لترسيخ مكانة الدولة نموذجاً في التقدم والعطاء وصناعة الأمل".

وأضافت: " في يوم العلم، نجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونستحضر بكل إجلال إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين رفعوا راية الاتحاد، وأرسوا قيماً نواصل بها البناء، ونستمد منها ثقتنا بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا مهما تعاظمت التحديات".

وقالت معاليها: "حين نرفع علم الإمارات، تتوحد قلوبنا على محبة هذا الوطن، ويكبر شعورنا بالمسؤولية تجاه مستقبله. ويتجسد الوفاء له في إخلاصنا لعملنا، وتعاوننا على خدمة مجتمعنا، وحرصنا على صون مكتسباته وموارده. وتمنحنا هذه المناسبة فرصة لنعزز في أبنائنا الاعتزاز بهويتهم، وننقل إليهم معنى الانتماء بالقدوة والعطاء، حتى يحملوا الراية بثقة، ويضيفوا إلى مسيرة الإمارات فصولاً جديدة من الإنجاز".