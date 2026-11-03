بالهول الفلاسي: يوم العلم يجسد وحدة أبناء الإمارات ويرسخ قيم الانتماء والولاء للوطن

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن يوم العلم يجسد وحدة أبناء الإمارات وتلاحمهم تحت راية الوطن، ويعكس مشاعر الفخر والانتماء لدولة استطاعت، بفضل رؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، أن تبني نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم، وأن تحقق إنجازات عززت مكانتها وحضورها على الساحة العالمية في كافة المجالات.

وقال معاليه: " يمثل يوم العلم مناسبة نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وما غرسوه فينا من قيم راسخة تشكل أساس نهضتنا، ونجدد عهدنا على مواصلة العمل والعطاء للحفاظ على مكتسبات الوطن، والمساهمة في بناء مستقبل يليق بطموحات أبنائه. وسيبقى علم الإمارات عالياً، رمزاً لعزتنا ووحدتنا، وشاهداً على مسيرة وطن يواصل التقدم بثقة نحو المستقبل".