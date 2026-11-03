"أبوظبي للتنمية": يوم العلم عهد متجدد بالوفاء للوطن وصون مكتسباته

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن يوم العلم يجمع أبناء الإمارات على عهد واحد متجدّد، عنوانه الوفاء للوطن وصون مكتسباته، ويُجدّد الاعتزاز براية الاتحاد التي ارتفعت بإرادة الآباء المؤسّسين، وظلّت شاهداً على مسيرة وطن راسخ في مبادئه، ثابت في رؤيته، يمضي بثقة وطموح نحو المستقبل.

وقال السويدي إن العلم الإماراتي يحمل في دلالاته قصة اتحاد راسخ، وقيم عطاء ومسؤولية تتوارثها الأجيال، مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة عزيمتها على مواصلة البناء، وترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الرائدة في التنمية والازدهار.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يستمد من هذه القيم دافعاً لمواصلة رسالته في توسيع الشراكات التنموية، ودعم المجتمعات، وفتح آفاق الفرص الاقتصادية، لتظل راية الإمارات حاضرة بأثرها الإيجابي وعطائها الممتد إلى شعوب العالم.