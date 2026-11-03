سلطان النيادي: يوم العلم يجسد إرث المؤسسين ويجدد العهد بصون مكتسبات الاتحاد

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، أن يوم العلم الإماراتي يجسد إرث الآباء المؤسسين، ويعكس مسيرة وطن يواصل تقدمه وريادته بفضل حكمة قيادته وعزيمة أبنائه، مشيراً إلى أن صون مكتسبات الاتحاد مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وفي مقدمتها الشباب.

وقال معاليه، في تصريح بهذه المناسبة: " في يوم العلم، نرفع راية الإمارات شامخة، ونستحضر معها تاريخ وطنٍ صنع وحدته بإرادة مؤسسيه، ورسّخ مكانته بحكمة قيادته، وحقق إنجازاته بعزيمة أبنائه. إرث وطني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين جعلوا من الاتحاد أساساً لقوة الوطن وعزته وسيادته. ليبقى علم الإمارات رمزاً لهذه القيم الأصيلة، وشاهداً على مسيرة واعدة من التقدم والريادة".

وأضاف: " إن يوم العلم يجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد أن صون مكتسبات الاتحاد مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال، وتترجمها إلى عمل مخلص وعطاء متواصل يعزز مكانة الإمارات وريادتها. وفي هذه المناسبة، نستحضر ما تحمله رايتنا من معانٍ عظيمة، وما تمثله من أمانة في أعناق أبناء الوطن، وفي مقدمتهم الشباب، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على القيم التي قامت عليها دولتنا، والمضي بطموحاتها نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار. وسيبقى علم الإمارات شامخاً بوحدة شعبها، وعزيزاً بقوة اتحادها، وخفّاقاً بما يحققه أبناؤها من إنجازات تليق بمكانة الوطن وطموحات القيادة الرشيدة".

من جانبه، أكد سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن يوم العلم يجسد وحدة دولة الإمارات وعمق الانتماء الوطني، ويجدد العهد على صون مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز، وترسيخ قيم الولاء والعطاء في نفوس الأجيال.

وقال سعادته: "يمثّل يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، نستحضر فيها المعاني السامية التي تجسّدها رايتنا، رمز سيادتنا ووحدتنا، والشاهد على مسيرة وطن تأسّس على الحكمة والإرادة والإخلاص. وفي هذا اليوم، نستذكر بكل فخر جهود الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم اتحاد راسخ، ونجدّد العهد على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، والحفاظ على راية الوطن شامخة عالية".

وأضاف: "إن احتفاءنا بيوم العلم يعكس عمق الانتماء لهذا الوطن، وما يجمع أبناءه من قيم الوفاء والتلاحم والمسؤولية، ويجسّد اعتزازنا براية ارتبطت بتاريخ حافل بالإنجازات، وحاضر يشهد نهضة متواصلة، ومستقبل تصنعه الإرادة والطموح. وتبقى مسؤوليتنا جميعاً أن نصون ما تحقق من مكتسبات، وأن نواصل العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الإمارات، وأن نغرس في نفوس الأجيال قيم الاتحاد والولاء والعطاء، لتظل راية وطننا خفّاقة بالعز والمجد، وشاهداً على وحدة شعبه وقوة إرادته وريادته".