"إسلامية دبي": يوم العلم رمز للوحدة والعزة وتجسيد لمسيرة الوطن

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسد قيم الاتحاد والوحدة والعزة، وتجدد مشاعر الوفاء للقيادة الرشيدة والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات، مشيراً إلى أن علم الإمارات يمثل مسيرة وطن أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، وواصلت الأجيال بناءه بعزيمة وإخلاص.

وقال سعادته إن رفع علم الإمارات يجسد مسؤولية أبناء الوطن في صون مكتسباته ومواصلة مسيرة البناء والتقدم، ونقل الأمانة إلى الأجيال المقبلة، بما يضمن استمرار التنمية والازدهار وترسيخ مكانة الدولة ونموذجها الحضاري.