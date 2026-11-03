وزيرة الأسرة: يوم العلم يجدد قيم الولاء والانتماء ويعزز تلاحم المجتمع

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن يوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة، ويعكس عمق الارتباط بالوطن والاعتزاز بإرثه الوطني وقيمه الراسخة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجدد الالتفاف حول راية الإمارات، وتعزز قيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية التي تشكل أساس قوة المجتمع وتماسكه.

وقالت معاليها: "يجسد علم الإمارات مسيرة اتحاد راسخة، جمعت أبناء الوطن على مبادئ الوحدة والولاء والانتماء، وانطلقت برؤية الآباء المؤسسين نحو بناء دولة تواصل مسيرتها بثقة وطموح. وفي يوم العلم، نستحضر هذا الإرث الوطني، ونعتز بما تحقق في ظل القيادة الرشيدة من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، ونجدد التزامنا بالقيم التي تجمعنا تحت راية واحدة، وتدفعنا إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".

وأضافت أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتعزيز دور الأسرة في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإماراتية، من خلال تعريفهم بما تحمله راية الدولة من دلالات وطنية تجسد وحدة الإمارات وإرث الاتحاد، مؤكدة أن هذه القيم تشكل أساساً في التنشئة الوطنية، وتسهم في إعداد أجيال واعية بتاريخ وطنها، ومعتزة بمنجزاته، وقادرة على تحمل مسؤولية الحفاظ على مكتسباته والإسهام في مواصلة تقدمه وازدهاره.

وأكدت معاليها أن تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ قيم الولاء والانتماء يمثلان ركيزتين أساسيتين في رؤية دولة الإمارات للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز مكانة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل الإسهام في تحقيق هذه التطلعات من خلال دعم استقرار الأسر وتعزيز دورها في التنشئة، بما يرسخ القيم الوطنية، ويعزز التلاحم المجتمعي، ويضمن انتقال إرث الاتحاد ومبادئه إلى الأجيال القادمة.

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