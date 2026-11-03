الجامعة القاسمية: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات ويعزز الانتماء والولاء للوطن

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها معاني الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تجسده من وحدة راسخة وسيادة وطنية ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة في الثالث من نوفمبر من كل عام يعزز قيم الاتحاد والتلاحم والوفاء في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ويجدد الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي تواصل مسيرة البناء والنهضة، وترسخ مكانة الإمارات بين دول العالم.

وقال إن الاحتفاء بيوم العلم يعبر عن عمق الانتماء إلى وطن جعل من الوحدة أساسًا لقوته، ومن الإنسان محورًا لتنميته، ومن العِلم والمعرفة طريقًا إلى مستقبله، مؤكدًا أن الراية الإماراتية التي تعلو المؤسسات والميادين تحمل في ألوانها تاريخًا من العطاء والتضحيات، وتجسد طموحات وطن قدم للعالم نموذجًا متميزًا في التقدم والتسامح والتعايش الإنساني.

وأضاف أن هذه المناسبة تستمد دلالاتها من النهج الحكيم الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وتمضي عليه القيادة الرشيدة برؤية تستشرف المستقبل، وتصون المكتسبات الوطنية، وتفتح أمام الأجيال آفاقًا واسعة للمشاركة في صناعة الإنجازات، لتظل راية الإمارات خفّاقة بالعزة والكرامة.

وأشار مدير الجامعة القاسمية إلى أن المؤسسات الأكاديمية تضطلع بدور محوري في ترسيخ القيم الوطنية التي يجسدها يوم العلم، من خلال بناء وعي الطلبة وتعميق إدراكهم لقيمة الاتحاد، وتنمية روح المسؤولية لديهم، وربط التحصيل العلمي بالسلوك الإيجابي وخدمة المجتمع، بما يجعل المعرفة وسيلة للبناء والإسهام في تقدم الأوطان.