"أبوظبي للتراث": يوم العلم يجسد التلاحم الوطني

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عبد الله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن احتفاء دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بـ "يوم العلم" محطةً تُترجم التلاحم الوطني، وتُعبر عن أسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء لأرضٍ تنعم بالأمن والاستقرار.

وقال في كلمة بهذه المناسبة إن رفع علم الدولة فوق مختلف المؤسسات والصروح الوطنية يجسد المكانة الريادية لدولة الإمارات، ويختصر مسيرة مشهودة من الإنجازات الاستثنائية التي تحققت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتنا الحكيمة.

وأكد أن "يوم العلم" يشكل دافعاً أساسياً لمواصلة المسيرة التنموية وبناء القدرات الوطنية، ضماناً لاستدامة نهضة الوطن والارتقاء بطموحاته في كافة الميادين.