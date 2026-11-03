عبدالله بن طوق: يوم العلم يجسد وحدة الإمارات وعزتها وطموحاتها نحو المستقبل

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاحتفال بيوم العَلَم يجسد مشاعر العزة والفخر التي يحملها أبناء دولة الإمارات تجاه وطنهم ورايتهم الشامخة، ويجدد معاني الوحدة والتلاحم والانتماء، وقيم التضحية والوفاء والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، الذين وحّدوا أبناء الإمارات تحت راية واحدة، وأرسوا ركائز الاتحاد، لتمضي الدولة في تاريخ حافل بالإنجازات، ويرتفع علمها شامخاً في مختلف المحافل.

وأضاف معاليه: " في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تواصل دولة الإمارات نهجها التنموي مستندةً إلى إرث الاتحاد الراسخ، والرؤية الاستشرافية لقيادتها، وإرادة شعبها القوية لمواصلة البناء والإنجاز، فيما يظل العَلَم رمزاً لمجد الوطن ووحدته وعزته، وتجسيداً لطموحاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً عالمياً.

وتابع معاليه: " نجدد في هذه المناسبة الوطنية الغالية عهدنا بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لرفعة راية دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها الوطنية وتعزيزها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق تطلعاتها نحو غدٍ واعد وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في الريادة والتميز".