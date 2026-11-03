مالية عجمان: يوم العلم يجسد قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم العلم الإماراتي يجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ويجدد في نفوس أبناء الإمارات مشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة، التي تختزل مسيرة وطن رسخ مكانته بين الأمم، ومضى بثبات نحو آفاق رحبة من التنمية والازدهار.

وقال سعادته، بمناسبة يوم العلم 2026، إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة لاستذكار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، واستلهام إرثهم الوطني وقيم العزيمة والإخلاص والعمل المتواصل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكتسباته.

وأضاف آل علي أن دائرة المالية في عجمان تواصل، انطلاقاً من هذه القيم، جهودها لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي والارتقاء بكفاءتها واستدامتها، بما يدعم المسيرة التنموية للإمارة ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة، رمزاً للوحدة والعزة ومصدر إلهام للأجيال القادمة.