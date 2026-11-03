"الإمارات للتطوير التربوي": يوم العلم يجسد قيم الانتماء ومسؤوليتنا تجاه أجيال المستقبل

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكدت الدكتورة مي ليث الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية الاتحاد، التي تجسد قصة وطن تأسس على الوحدة والتلاحم، ونهض برؤية قيادته الحكيمة وعزيمة أبنائه، ليقدم للعالم نموذجاً ملهماً في البناء والتنمية والتقدم.

وقالت :" إن علم دولة الإمارات يمثل في وجداننا هوية وطنية، وقِيماً راسخة تتوارثها الأجيال، ومسؤولية مشتركة للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة تقدمه، وفي ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة تتعزز هذه القيم في وجدان مجتمعنا، وتتجسد في طموح وطني لا يعرف الحدود، وإرادة تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وترسيخ انتمائه ووعيه بمسؤوليته تجاه وطنه".

وأضافت :" إننا في كلية الإمارات للتطوير التربوي ننظر إلى التعليم باعتباره إحدى أهم الركائز التي تصون الهوية الوطنية وتضمن استدامة القيم الإماراتية الأصيلة عبر الأجيال، ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بإعداد وتمكين الكفاءات التربوية القادرة على الجمع بين أصالة القيم ومتطلبات المستقبل، وترجمة معاني الانتماء والولاء إلى ممارسات تربوية راسخة وأثر مستدام في المدرسة والمجتمع".

واختتمت بالقول :" إن يوم العلم مناسبة نجدد فيها العهد على أن تبقى راية الإمارات رمزاً لوحدتنا، ومصدر إلهام لطموحاتنا، وأن نواصل العمل بإخلاص ومسؤولية ضمن المنظومة التعليمية لبناء مستقبل التعليم في دولة الإمارات".