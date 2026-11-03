"محمد بن راشد للمعرفة": يوم العلم يجسد رسالة الاتحاد ووحدة الهوية الوطنية

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن يوم العلم الإماراتي يجسد رسالة الاتحاد ووحدة الهوية الوطنية، ويعكس القيم التي قامت عليها دولة الإمارات من ولاء وانتماء وتلاحم مجتمعي، مشيراً إلى أن العلم يرمز إلى مسيرة وطن رسخ مكانته بين الأمم برؤية قيادته الرشيدة، وجعل من التميز والابتكار والتنمية المستدامة مرتكزات لصناعة المستقبل.

وقال سعادته :" إن يوم العلم يعكس مسؤوليتنا المشتركة في صون مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرة تقدُّمه مستلهمين إرث الآباء المؤسِّسين طيَّب الله ثراهم وقيم الوحدة والعطاء التي أرست دعائم الاتحاد".

وأضاف :" انطلاقاً من رسالتنا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نؤمن بأن المعرفة ركيزة إستراتيجية للتنمية والتنافسية ومحرك رئيسي لبناء اقتصادات المستقبل. ومن هنا نواصل العمل على دعم إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاقتصاد المعرفي ويرسِّخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار ويسهم في تمكين الأجيال القادمة من أدوات المستقبل".

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

واختتم بالقول " نجدد التزامنا بمواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز مسيرته التنموية مستلهمين من علمنا مبادئ الاتحاد والعزيمة ومؤمنين بأنَّ بناء الإنسان وتمكينه بالمعرفة هما الأساس لترسيخ مكتسبات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".