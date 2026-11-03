"سياحة عجمان": يوم العلم يجسد روح الاتحاد ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة تعزز قيم الانتماء والولاء، وتجسد روح الاتحاد والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات، وتعكس اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة.

وأضاف أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد العهد وتأكيد العزم على مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً في التقدم والتميز.

وأكد أن العلم سيظل رمزاً لوحدة الوطن وطموحات أبنائه، ومنارة تلهم الأجيال للمضي قدماً في مسيرة الإنجاز وصون المكتسبات الوطنية.