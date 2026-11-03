"العليا للتشريعات بدبي": يوم العلم يجسد قيم الوحدة ويجدد الولاء والانتماء للوطن

دبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن يوم العلم الإماراتي يمثل محطة للفخر بالهوية الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى دولة الإمارات، وعهداً متجدداً بالولاء للقيادة الرشيدة، ومناسبة تجسد الوحدة والتعاضد بين أبناء الوطن، والوفاء لنهج الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم مسيرة نمائه ونهضته تحت راية الاتحاد.

وقال سعادته: "في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نقف بفخرٍ في ظل رمز سيادة دولتنا ومَنَعَتها ووحدتها، ونجدد التزامنا بأن نواصل أفراداً ومؤسسات صون مكتسبات الوطن وخدمة مسيرة نمائه ورفعته، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتقدم ونموذجا في التنمية المستدامة".

وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تشارك أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الاحتفاء بهذه المناسبة، وترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية إعلاء راية الوطن لتبقى شامخة وخفاقة، وتلهم مسيرة تقدمه، وترسخ في نفوس الأجيال قيم الولاء والانتماء والإخلاص.